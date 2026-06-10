ملتقى يبحث مستقبل التعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي

عبدالرحمن العور: تسريع تطوير منظومات أكاديمية استباقية للاستجابة لاحتياجات المستقبل

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتقى «الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم مستقبل التعليم العالي»، بمشاركة أكثر من 80 قيادياً من أعضاء اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، ومجموعات العمل الثمانية المنبثقة عنها، إضافة لممثلين عن مؤسسات التعليم العالي والشركاء من مختلف القطاعات الاقتصادية، وشركات تكنولوجيا عالمية.

وأشار معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إلى أن التحولات غير المسبوقة، التي يشهدها العالم اليوم، بقيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعادة النظر في نماذجها الحالية.

وتسريع تطوير منظومات أكاديمية استباقية، أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المستقبل، لافتاً إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد تقنية ناشئة، بل كونه عامل تمكين استراتيجياً، يسهم في إعادة تصميم منظومة التعليم العالي، ودعم الكفاءات الشابة، وتعزيز تنافسية اقتصاد المستقبل.

وقال معاليه، إن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجال تنسجم مع التوجهات الحكومية الطموحة لتسريع تبني وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI»، بحيث تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في تحول قطاعاتها وخدماتها لنماذج ذاتية التنفيذ والقيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف معالي الدكتور العور: «نسعى لإعادة تصميم منظومة التعليم العالي بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بطريقة منهجية ومدروسة، ومواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتطوير تجارب تعليمية أكثر تخصيصاً ومرونة وتأثيراً، بما يعزز جاهزية الخريجين للمستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

ونثمن في هذا الإطار التعاون الفاعل من مؤسسات التعليم العالي وشركائنا من القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا العالمية، وندعوهم إلى مواصلة بناء الشراكات الاستراتيجية، التي تشكل ركيزة أساسية لتطوير نماذج تعليمية مبتكرة، تواكب المتغيرات المتسارعة، وتدعم أولويات التنمية الوطنية».







