«الإمارات للألمنيوم» تطلق مختبرات STEM في مدارس وجامعات الدولة

أسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مختبرات متخصصة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في عدد من المدارس والجامعات بالدولة، بهدف تنمية مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم العلمية والابتكارية، في خطوة من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 2600 طالب وطالبة سنوياً.

وتوفر المختبرات الجديدة فرصاً للتعلم العملي باستخدام تقنيات ومعدات تحاكي بيئات العمل الحقيقية في مجالات الهندسة والتصنيع وتطوير المنتجات، بما يسهم في تعزيز اهتمام الطلبة بالمسارات الأكاديمية والمهنية.كما تتولى الشركة تدريب المعلمين على الاستخدام الأمثل للمعدات والتقنيات الحديثة.

وجرى تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مدارس السمحة والرحبة والفلاحية ودبي الوطنية، إلى جانب جامعة زايد وكلية التقنية العليا، ضمن جهود الشركة لدعم إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات العلمية.وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تمثل ركائز أساسية لمستقبل الصناعة والابتكار في دولة الإمارات.

مؤكداً أن تمكين الطلبة بالمهارات والخبرات العلمية يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل وربط التعليم بالتطبيق العملي.وتأتي المختبرات الجديدة ضمن منظومة برامج تعليمية وتدريبية تنفذها الشركة، من بينها برنامج «هندسة المستقبل»، الذي استفاد منه منذ إطلاقه عام 2017 أكثر من 36 ألف طالب وطالبة من 128 مدرسة على مستوى الدولة.