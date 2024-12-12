«تعليم أبوظبي» تطلق برنامج أنشطة العطلة الشتوية

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أمس، عن إطلاق برنامج الأنشطة التعليمية والتدريبية للعطل المدرسية الشتوية، الذي يشمل خيارات غنية ومتنوعة تضمن للطلبة المشاركين تجارب مثمرة خلال العطلة المدرسية.

ويأتي هذا الإعلان في ضوء النجاح اللافت الذي حققته البرامج الصيفية في وقت سابق من العام الجاري، ليضمن بذلك سلسلة مستمرة من البرامج الهادفة خلال العطلة المدرسية، ما يعكس التزام الدائرة بتعزيز التنمية الشاملة للطلبة وإعدادهم لتحقيق النجاح في المستقبل.

وينطلق البرنامج اعتباراً من 16 ديسمبر الجاري، ويتضمن برامج لتشجيع الطلبة على مواصلة التعلم خارج الفصل الدراسي وفي مجالات متنوعة بدءاً من الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وصولاً إلى اللغة العربية وفنون الطهي والتربية البيئية.

وتتعاون الدائرة مع مجموعة من المؤسسات الرائدة، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، لتنظيم برنامج استوديو المبدعين الشتوي، الذي يتيح للطلبة إطلاق العنان لخيالهم وابتكار أعمال فنية مستوحاة من نجم سهيل والقصص التراثية لمنطقة الخليج.