«هيئة المعرفة» تفعّل مجلسي دبي للتربويين وأولياء الأمور بداية العام الدراسي

فعّلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في الإمارة مجلس طلبة دبي خلال العام الدراسي الحالي 2025 - 2026، بعضوية 16 طالباً وطالبة من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي، فيما تتجه الهيئة نحو تفعيل مجلس أولياء أمور دبي ومجلس دبي للتربويين مع بداية العام الدراسي المقبل 2026 - 2027.

واستقبلت الهيئة 312 مرشحاً منهم 152 لعضوية مجلس أولياء أمور دبي، و160 لعضوية مجلس دبي للتربويين، من بينهم تربويون إماراتيون، تمهيداً لاعتماد تشكيل المجلسين وفق معايير الأهلية وآلية الترشيح والفرز، التي تستند إلى منهجية علمية قائمة على أسس العدالة والشفافية والتنوع.

وسيوفّر كل من مجلس أولياء أمور دبي، ومجلس دبي للتربويين منصة تعاونية للمجتمع التعليمي في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة، لتعزيز التواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وإشراكهم كشركاء استراتيجيين في الارتقاء بجودة التعليم بما يتماشى مع استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وسيضم مجلس أولياء أمور دبي 15 ممثلاً عن أولياء الأمور في المدارس الخاصة بمختلف أنحاء دبي، بما يضمن تمثيلاً واسعاً وشاملاً لمجتمع أولياء الأمور في الإمارة. كما سيتألف مجلس دبي للتربويين من 15 عضواً.

هدف مشترك

وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة: «تستند استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى تربويين وأولياء أمور متفاعلين يدعمون التعلّم مدى الحياة، ويسهمون في تصميم رحلة المتعلم في دبي، بهدف بناء مجتمع تعليمي أكثر ترابطاً وتفاعلاً.

ويُعد تفعيل مجلس أولياء أمور دبي، ومجلس دبي للتربويين، تعزيزاً لالتزام الهيئة بتمكين المعلمين وأولياء الأمور ليكونوا شركاء فاعلين في تعليم أبنائنا الطلبة، وداعمين لطلبة دبي في كل خطوة من مسيرتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في رحلة كل متعلم في دبي، وعناصر رئيسة في تصميم السياسات والبرامج المرتبطة بقطاع التعليم الخاص في الإمارة».

وتنسجم المجالس الثلاثة مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 ومبادراتها الرامية إلى تمكين الطلبة والتربويين وأولياء الأمور، ومن أبرزها مبادرات «قادة الغد»، و«شركاء المسار»، و«قم للمعلم».

صوت الطلبة

وشكّل مجلس طلبة دبي، منذ انطلاقته خلال العام الدراسي الحالي، خطوة محورية نحو تعزيز صوت الطلبة، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً أساسياً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، إلى جانب تعزيز بيئة تعليمية أكثر شمولاً ومرونة وابتكاراً، تتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.

حيث عقد المجلس خلال العام الدراسي الحالي 16 اجتماعاً داخلياً لمواءمة الاستراتيجية والتخطيط والتنفيذ، وأطلق منصة تفاعلية لإشراك الطلبة وتحويل أفكارهم إلى مبادرات عملية.

كما أسهم الطلبة في التعبير عن آراء زملائهم ومناقشة قضايا تعليمية متنوعة، منها التعلّم عن بُعد، وأوقات الدوام المدرسي، وجودة حياة الطلبة، والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والسلامة الرقمية، وحماية الطفل، والتحديات المرتبطة بالمرحلة الجامعية.

ويهدف مجلس أولياء أمور دبي إلى الاستماع إلى آراء أولياء الأمور وإشراكهم بفاعلية في تطوير المشهد التعليمي للمدارس الخاصة في دبي، والعمل جسراً للتواصل بين أولياء الأمور والمدارس وهيئة المعرفة، بما يعزز التواصل المفتوح والتفاهم المتبادل، إضافة إلى جمع ومشاركة وجهات نظر أولياء الأمور حول أبرز الموضوعات التعليمية، مثل جودة الحياة والدمج والمشاركة المجتمعية.