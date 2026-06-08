سلطان بن أحمد يشهد تخريج طلاب البكالوريوس بجامعة الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلاب درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة دفعة فصل الربيع 2026، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبه تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، كلمة وجّه فيها الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تشريفه حفل التخرج، وتكريم الخريجين.

وأشار مدير الجامعة إلى أهمية جودة التدريب والتأهيل وتبادل الأفكار وتنوع الثقافات، الذي يجده الطلبة بالجامعة، والذين يمثلون مئة جنسية، وهو التدريب الأصعب والأنفع في مسيرتهم الجامعية كلها.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسليم الشهادات للخريجين البالغ عددهم 273 خريجاً من كل برامج البكالوريوس.