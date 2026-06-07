سلطان بن أحمد يشهد تخريج 737 طالباً من الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة درجة البكالوريوس في الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة – دفعة ربيع 2026، والبالغ عددهم 737 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية، وسط حضور أكاديمي وأولياء أمور الخريجين.

وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، أن مهن الطب والعلوم الصحية، تمثل رسالة إنسانية سامية، تتجاوز حدود التخصص الأكاديمي، وتهدف إلى تخفيف الألم وحماية حياة الإنسان. واستحضر في كلمته إرث العالم المسلم أبو القاسم الزهراوي، بوصفه نموذجاً للعطاء العلمي الإنساني.

الكليات الطبية

وأشار عجمي إلى أن إنشاء مجمع الكليات الطبية في الجامعة، جاء تجسيداً لرؤية مؤسس جامعة الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إعداد كوادر صحية مؤهلة، تخدم المجتمع والمنطقة، موضحاً أن هذا المسار يحظى بدعم وتطوير مستمرين من سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.

كما لفت إلى المكانة الأكاديمية التي حققتها الجامعة عالمياً، حيث جاء تخصص طب الأسنان ضمن أفضل 150 جامعة عالمياً، فيما صُنفت الصيدلة وعلم الأدوية ضمن أفضل 200 جامعة وفق تصنيف «كيو إس» للتخصصات لعام 2026، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس جودة التعليم والتدريب والمسؤولية المهنية الملقاة على عاتق الخريجين.

وتناول مدير الجامعة أهمية التكامل بين التخصصات الصحية المختلفة، موضحاً أن منظومة الرعاية الصحية لا تقوم على الطبيب وحده، بل تشمل التمريض والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والتغذية والتصوير التشخيصي والإدارة الصحية، بما يعزز جودة الحياة وصحة المجتمع.

تعزيز القيم

وألقت الخريجة أريام خميس النقبي كلمة الكليات الطبية، معبرة عن سعادتها وزملائها بإتمام سنوات الدراسة، مؤكدة أن التجربة لم تكن أكاديمية فقط، بل أسهمت في بناء الشخصية، وتعزيز القيم الإنسانية والمهنية. فيما ألقى الخريج أحمد فيصل الحمادي كلمة كليات العلوم الصحية، مشيراً إلى أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية وخدمة المجتمع.

وخلال الحفل، سلّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الشهادات للخريجين والخريجات، مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز، حيث أدى الخريجون قسم المهن الطبية والصحية، متعهدين بممارسة أعمالهم بإخلاص وتفانٍ.

وتوزع الخريجون على الكليات المختلفة، إذ تخرج 155 من كلية الطب، و101 من كلية طب الأسنان، و107 من كلية الصيدلة، و374 من كليات العلوم الصحية، ليشكّلوا دفعة جديدة من الكفاءات المؤهلة لخدمة القطاع الصحي في الإمارات والمنطقة.