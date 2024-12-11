انطلاق مؤتمر جامعة الشارقة الدولي لإنتاج الهيدروجين

نظمت جامعة الشارقة المؤتمر الدولي الـ15 لإنتاج الهيدروجين، ويهدف إلى توفير الفرص أمام الباحثين والعلماء والأكاديميين والمتخصصين في الصناعة والمهنيين العاملين في مجال الهيدروجين، لتعزيز استخدام الهيدروجين كمصدر أساسي للطاقة، وبما يعزز ممارسات الطاقة المستدامة والنظيفة.

ويتناول المؤتمر أكثر من 120 ورقة بحثية خلال 20 جلسة علمية يقدمها نخبة من الخبراء المشاركين من 25 دولة حول العالم، وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام، لمناقشة عدد من الموضوعات والمحاور العلمية منها، تقنيات إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، واقتصاده وبنيته التحتية، وآلية نقل وتوصيل وتخزين الهيدروجين والمواد المتعلقة به، إلى جانب السياسات والأطر التنظيمية للهيدروجين، وضرورة إزالة الكربون واستبدال الوقود الأحفوري باستخدام الهيدروجين، كما تطرق المؤتمر إلى طرق توليد الوقود الاصطناعي والبديل، والجوانب البيولوجية لإنتاج الهيدروجين.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة أن المؤتمر الذي تستضيفه الجامعة يمثل منصة علمية حيوية تجمع الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات في مجال تقنيات الهيدروجين، مشيراً أنها تعمل على التعاون بشكل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير حلول عملية ومستدامة. وشهدت المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الشارقة والموارد الطبيعية والعلوم الحياتية في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بهدف التعاون في تطوير أنظمة الطاقة المستدامة، وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن جامعة الموارد الطبيعية والعلوم الحياتية مديرها إيفا شوليف-ستايندل.