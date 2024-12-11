تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و«مؤسسة دعم الثقافة الإسلامية» في روسيا

وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دعم الثقافة والعلوم والتعليم الإسلامية في روسيا الاتحادية، وذلك ضمن سعيها لتعزيز دورها الثقافي والحضاري عالمياً.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الجامعة على إبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية ومراكزها الثقافية والفكرية، خاصة التي تلتقي معها في الأهداف والرؤى المشتركة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، ومن الجانب الروسي يفغيني فلاديميروفيتش رئيس مجلس إدارة المؤسسة. وأكد الظاهري أن من شأن الاتفاقية تعزيز البعد الثقافي والاجتماعي لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وخدمة العلوم والدراسات الإنسانية بصورة عامة، من خلال نسج شراكات استراتيجية مع المراكز الثقافية والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.