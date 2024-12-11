31 ديسمبر آخر موعد لاستقبال مرشحي جائزة «خليفة للتعليم المبكر»



أكد أعضاء اللجنة المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكرأن اللجنة المانحة ولجنة الفرز ستواصل تلقي طلبات المرشحين من مختلف أنحاء العالم حتى نهاية ديسمبر الجاري وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي الطلبات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المانحة ولجنة الفرز لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر أمس عبر منصة زووم.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أهمية هذا الاجتماع الدوري الذي ضم أعضاء اللجنة المانحة ولجنة الفرز، حيث اطلعوا جميعاً على ما تم خلال الفترة الماضية من أعمال تتعلق بتوسيع قاعدة التوعية بهذا المجال، وكذلك ورش العمل التطبيقية التي تم تنفيذها خلال الدورة الحالية، إضافة إلى جهود لجنة الفرز فيما يتعلق بفرز ملفات المرشحين التي قدمت للجائزة خلال الفترة الماضية والتي سيستمر قبولها حتى نهاية ديسمبر الجاري. وأكد الدكتور ستيفن بارنت أهمية هذا الاجتماع باعتباره مصاحباً للفترة الأخيرة من قبول ملفات المرشحين للجائزة خلال دورتها الحالية، حيث تبادل أعضاء اللجنتين الخبرات والأفكار بشأن عمليات الفرز .