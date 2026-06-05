سلطان بن أحمد يشهد تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة لفصل الربيع 2026، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وأكد سموه أهمية الحرص على رحلة العلم والسير في دربها بإصرار وعزم كما كان يفعل الأجداد، وذلك للوصول إلى أعلى الدرجات وخدمة الأوطان، مخاطباً الخريجين والخريجات.

وأشاد سموه بمسيرة الخريجين والخريجات المتميزة كونهم أكملوا دراساتهم العليا وفقاً لبرامج متخصصة اختاروها بدقة، ما يؤهلهم لأدوار قيادية رائدة. وتناول سمو رئيس جامعة الشارقة ما تعمل عليه الجامعة من جهود كبيرة في إعداد الطلبة على المستويات كافة، ما يحقق لخريجيها الفخر بها، قائلاً:

لقد تخرجتم من جامعة لا تعرّف نفسها بما شيدته من مبان ومختبرات، بل بما أنتجته من عقول وبحوث وابتكارات، فجامعة الشارقة اليوم رسخت حضورها بين أفضل جامعات العالم بشهادة أبرز مؤسسات التصنيف الدولية، وتعوّدنا في كل عام أن نذكر إنجازات الجامعة وتصنيفاتها في مختلف منصات التقييم العالمية المعتبرة.

والتي لا تزال أرقامنا ترتقي وتتقدم فيها، ولكننا اليوم، وكما ذكر مدير الجامعة في كلمته أن الأرقام ليست هي الغاية، فسأبتعد عن ذكر هذا السباق المحموم بين الجامعات لإيجاد موطئ قدم في تلك التصنيفات.

لنبرز فخرنا الأكبر بالثروة الحقيقية في رصيد الجامعة، فجامعتنا هي الخيار الأول للطلبة كما تشهد أرقام طلبتها، والتي تُعد الأعلى على مستوى الدولة إذ بلغت 21183 طالباً وطالبة، من بينهم 5800 مستجد التحقوا بالعام الأكاديمي الحالي.

ووجّه سمو رئيس جامعة الشارقة كلمة حيّا فيها جهود الآباء والأمهات وأولياء الأمور وتعبهم وصبرهم ودعواتهم لأبنائهم وبناتهم حتى التخرج.

كما وجّه سموه كلمة إلى أساتذة الجامعة وإدارتها على ما قدموه من جهود كبيرة أسهمت في تذليل الصعاب أمام الطلبة على كل المستويات.

وكان حفل التخريج قد استهل بالسلام الوطني، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تشريف سموه الحفل وتكريم الخريجين.