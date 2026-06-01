جامعة دبي تحصل على شهادة الجودة المالية العالمية للعام السابع

أكدت جامعة دبي التزامها بمتطلبات حصولها على شهادة الجودة المالية العالمية 20000 MSI، والحفاظ على الشهادة للعام السابع على التوالي عن السنة المالية 2025.

وحققت الجامعة درجة تميز نظراً لمطابقتها متطلبات معايير الحصول على الشهادة، وحصلت الجامعة على شهادة الجودة المالية MSI 20000 لأول مرة في أواخر عام 2020، لتكون المؤسسة التعليمية الأولى في المنطقة الحاصلة على هذه الشهادة، التي تعد معياراً عالمياً متخصصاً بالجودة المالية للشركات. وتم منح هذه الشهادة من قبل جهة التصديق الفرنسية «COFICERT».

وكشفت نتائج تقرير تقييم MSI 20000 عن تحقيق الجامعة لمعدلات متميزة في نتائج المقارنات المعيارية في قطاع الجامعات، والتي تشمل أفضل الجامعات العالمية الرائدة، مثل «أكسفورد، وأمستردام، وكيبيك.

وأكد رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي أن الشهادة تعزز جهود الجامعة المبذولة في تطوير ودعم استراتيجياتها المالية، وتثبت التزامنا بالتحسين المستمر للوضع المالي، وتطور إدارة الجامعة للمخاطر.

وقال، إن الجامعة حصلت على هذه الشهادة المرموقة بجدارة، وللعام السابع على التوالي، وإنه في عام 2025 حققت الجامعة درجة مطابقة مالية إجمالية بلغت 160.58 من أصل 200، أي بنسبة مطابقة بلغت أكثر من 80 %.