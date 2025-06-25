جامعة الإمارات تُمكِّن طلابها من ابتكار حلول بيئية للاستدامة



نظّمت جامعة الإمارات، ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري وبالتعاون مع النادي الطلابي للكلية، فعالية توعوية حملت شعار «أصوات من أجل الكوكب: ابتكار الطلاب من أجل مستقبل مستدام»، بهدف تعزيز وعي الطلبة بدورهم في دعم الاستدامة البيئية، وتمكينهم من التعبير عن رسائلهم البيئية بأساليب مبتكرة وإبداعية.

وأكد الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، وممثل لجنة الاستدامة في الجامعة، أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها جامعة الإمارات لتعزيز مفاهيم الاستدامة، عبر إشراك الطلبة من مختلف الكليات والتخصصات في أنشطة علمية وتطبيقية تسهم في ترسيخ الوعي البيئي، لافتاً إلى أن الفعالية ركّزت هذا العام على قضية تلوث البلاستيك، باعتبارها من أبرز التحديات البيئية الراهنة التي تهدد النظم البيئية وصحة الإنسان.

وأشارت الدكتورة نها مصطفى، المشرفة على تنظيم الفعالية، إلى أن البرنامج تضمن مسابقة للملصقات الطلابية تناولت موضوعات بيئية متنوّعة، منها: تلوث البلاستيك كقضية محلية، والتصميم من أجل عالم خالٍ من النفايات، والحفاظ على المياه، وأهمية الهواء النقي، والدعوة للتحرك العاجل من أجل مستقبل مستدام.

وتضمّنت مسابقة الملصقات أكثر من 180 مشاركة من طلبة الجامعة من مختلف الكليات التسع، ما يعكس تفاعل طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة واهتمامهم الكبير بقضايا الاستدامة.

وتنوّعت المشاركات في أساليبها ورسائلها، حيث اعتمدت لجنة التحكيم في التقييم على معايير تشمل: مدى ارتباط الملصق بالموضوع البيئي، الإبداع والأصالة، وضوح الرسالة، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التأثير البصري، والملاءمة الثقافية.

واختُتمت الفعالية بتكريم الطلبة الفائزين، تقديراً لتميزهم في طرح القضايا البيئية بطريقة مؤثرة ومبتكرة، وذلك بحضور واسع من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتؤكد هذه الفعالية التزام جامعة الإمارات بدورها الريادي في دعم الاستدامة البيئية، وترسيخ ثقافة الوعي البيئي لدى الطلبة، بوصفهم رواد التغيير وقادة المستقبل.