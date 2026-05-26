خريجو الجامعة الكندية بدبي يعانقون «المجد والعز»

احتفلت الجامعة الكندية في دبي بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلبتها «دفعة المجد والعز»، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي. وأكد الخريجون جاهزيتهم لخوض المرحلة المقبلة والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرين إلى أن هذه اللحظة تمثل انطلاقة جديدة نحو آفاق أوسع من التميز المهني والأكاديمي.

وعبرت الخريجة مريم يوسف الأنصاري، الحاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص المحاسبة والمالية، عن اعتزازها بالوقوف على منصة التخرج، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل معنى الفخر ورد الجميل للوطن.

وأشارت إلى أن رحلتها الأكاديمية امتدت لسبع سنوات نتيجة التزامها بالدراسة إلى جانب انخراطها في تجارب عملية أسهمت في صقل مهاراتها، لا سيما في مجالات ريادة الأعمال وتطوير المبادرات الشبابية وتوظيف مهاراتها في إدارة المشاريع والابتكار.

وأضافت أن هذه المرحلة شكلت محطة مهمة في مسيرتها المهنية. في السياق ذاته، أبدت الخريجة شدن الربيعي، من برنامج الماجستير في التسويق والإدارة، عن سعادتها بالانتماء إلى هذه الدفعة، واصفة لحظة التخرج بأنها تجربة استثنائية يصعب التعبير عنها بالكلمات.

لا سيما في ظل التحديات التي واجهتها خلال التوفيق بين متطلبات دراستها العليا وعملها على مدار خمس سنوات. مشيرة إلى أن هذه الرحلة الأكاديمية كانت حافلة بالتجارب التي أسهمت في صقل مهاراتها وتوسيع آفاقها العلمية والعملية.

من جانبه، أشار الخريج أحمد محمد عبدالعزيز، من تخصص المالية والمحاسبة، إلى أن التنظيم الاستثنائي لحفل التخرج جاء بمستوى يليق بمكانة الدفعة والجامعة، واصفاً الأجواء بأنها مفعمة بالبهجة والفخر والتفوق بعد سنوات من الجد والاجتهاد ومواجهة التحديات الدراسية المتواصلة.

وأكد أن تلك التحديات تكللت بالنجاح والتميز بفضل البيئة التعليمية المتكاملة التي وفرتها الجامعة الكندية دبي للطلبة طوال مسيرتهم الأكاديمية.