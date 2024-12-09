مدارس الشارقة الخاصة تحقق نتائج متميزة في «TIMSS»

حصدت مدارس إمارة الشارقة الخاصة نتائج متميزة في اختبار دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم «TIMSS» في دورته لعام 2023 محققة مراتب مبهرة، وجاءت هذه النتائج كجزء من تقرير دولي عرض من قبل الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي «IEA» ضمن ملتقى إعلان النتائج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والذي أقيم في متحف المستقبل بدبي بمشاركة خبراء وممثلي جهات تعليمية دولية.

وتضمنت عينة الدراسة في مدارس الشارقة الخاصة 5567 طالباً وطالبة من الصف الرابع يمثلون 116 مدرسة و4630 طالباً وطالبة من الصف الثامن يمثلون 108 مدارس من كل المناهج في إمارة الشارقة التي تعتمد اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية كلغة تدريس.

وأسفرت النتائج تقدماً ملحوظاً لمدارس الشارقة، حيث احتلت المرتبة 29 عالمياً في الرياضيات و28 عالمياً في العلوم للصف الرابع من بين 72 نظاماً تعليمياً وسجلت إنجازاً مشرفاً في الصف الثامن، حيث حققت المرتبة 10 عالمياً في الرياضيات و13 عالمياً في العلوم.

كما أظهرت النتائج أن 51 مدرسة خاصة في إمارة الشارقة حصلت على معدل يفوق نتائج المعدل الدولي للصف الرابع في مادة الرياضيات و38 مدرسة أعلى من المعدل الدولي في مادة العلوم، أما فيما يتعلق بنتائج الصف الثامن، فقد حققت 35 مدرسة أعلى من المعدل الدولي لمادتي الرياضيات والعلوم لدراسة TIMSS» 2023».

وأكدت الدراسة حصول أربع مدارس من مدارس الشارقة الخاصة على تصنيف «المعيار الدولي المتقدم» في مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع و20 مدرسة من مدارس الشارقة الخاصة على تصنيف «المعيار الدولي العالي» في مادة الرياضيات للصف الرابع و64 مدرسة من مدارس الشارقة الخاصة على تصنيف «المعيار الدولي المتوسط» في مادة العلوم للصف الرابع و54 مدرسة في مادة الرياضيات للصف الثامن.