ورشة لـ«حمدان بن راشد للعلوم» عن «التعليم المُبكر»

نظّم المركز العالمي للموهوبين، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مؤخراً ورشة عمل افتراضية بعنوان «مساعدتهم على الازدهار، مساعدتهم على النمو: أهمية التعليم في السنوات المبكرة»، عبر منصة «زووم».

وقدمت الورشة البروفيسورة مارغريت ساذرلاند، الخبيرة الرائدة في مجال التعليم العالي والقدرات المتميزة والممارسات الشاملة، بحضور أكثر من 70 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم.

وتناولت الورشة أهمية التعليم والرعاية في السنوات المبكرة (ECEC) في دعم نمو وازدهار الأطفال الموهوبين والمتميزين. واستعرضت البروفيسورة ساذرلاند الاتجاهات الدولية والوطنية في هذا المجال، مع التركيز على تطبيقها في البيئات الصفية. كما ناقشت التحديات المتعلقة بالتعرف على الأطفال الموهوبين وتقديم الدعم اللازم لهم، واختتمت الورشة بمناقشة أربعة مجالات رئيسية يجب مراعاتها عند وضع خطط دعم الموهوبين.