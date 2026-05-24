«شروق» و«سنام» تطوران مدرسة بـ50 مليون دولار

وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) اتفاقية مع «مجموعة سنام القابضة» لتطوير مدرسة جديدة في «مدينة الشارقة المستدامة» باستثمارات تصل لـ50 مليون دولار بما يعزز البنية التعليمية في أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة.

ويقع المشروع على قطعة أرض مملوكة لـ«شروق» تمتد على مساحة 29275 متراً مربعاً في «مدينة الشارقة المستدامة» في منطقة الرحمانية بإمارة الشارقة وتتبع المدرسة المنهاج الأمريكي وتستوعب نحو 2435 طالباً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر بموجب اتفاقية تمتد لـ35 عاماً.

وقّع الاتفاقية كل من يوسف المطوع المدير التنفيذي للعقارات في «شروق» والدكتور سليمان طارق العبدالجادر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سنام القابضة».