جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات الصينية

بحث الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمقر الجامعة بأبوظبي مع دينغ فان مستشار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة والوفد المرافق له سبل تكثيف برامج التبادل الطلابي بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات الصينية ومجالات التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي، وتيسير سبل التحاق الطلبة الصينيين بالجامعة بما يسهم في توطيد علاقات الشراكة بين الجانبين.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، ترحيب الجامعة بنسج شراكات علمية وثقافية مع الجانب الصيني، وفتح آفاق أرحب للتعاون في هذا الصدد وقال إن زيارة مستشار السفير الصيني تأتي في إطار رؤية الجامعة في الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الروابط المشتركة معها.