عمار النعيمي: الاستثمار الحقيقي هو بناء الإنسان وتزويده بالعلم والمهارات

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن التعليم يأتي في صلب رؤية عجمان 2030.

حيث نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو بناء الإنسان، وتزويده بالعلم والمعرفة والمهارات التي تمكنه من مواجهة تحديات العصر والمساهمة بفعالية في بناء المجتمع واقتصاد المعرفة.

جاء ذلك خلال حضوره، أمس، حفل جامعة المدينة عجمان بتخريج الدفعة التاسعة من طلبتها للعام الأكاديمي 2025، والبالغ عددهم 724 خريجاً وخريجة من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، يمثلون مختلف التخصصات العلمية.

كما حضر الحفل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب عدد من الشيوخ والسفراء والقناصل، وكبار الشخصيات الأكاديمية، وممثلين عن الجهات الحكومية، إضافة إلى أسر الخريجين.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الطلبة المتفوقين من مختلف البرامج الأكاديمية، قبل أن يتم تسليم الشهادات إلى جميع الخريجين والخريجات.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن اعتزازه بالخريجين، مشيداً بتميز جامعة المدينة عجمان بتقديم تجربة تعليمية شاملة تحفّز على الريادة والتميّز والابتكار.

وقال سموه: فخورون بهذه الدفعة التي تمثل نموذجاً مشرفاً للطموح والالتزام، داعياً الخريجين إلى مواصلة رحلتهم في طلب العلم، والمساهمة بجدية في خدمة الوطن.

وخاطب سموه الخريجين، قائلاً: أنتم اليوم لا تحققون نجاحاً شخصياً فقط، بل تمثلون طاقة وطنية نفخر بها ونعوّل عليها في صنع المستقبل، ونتطلع إلى أن نرى الخريجين قادة ومؤثرين في مجتمعاتهم، فهم عماد المستقبل ومحور التنمية.

من جانبه، عبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره واعتزازه بالخريجين، مؤكداً أن التعليم في جامعة المدينة عجمان هو أكثر من مجرد مسار أكاديمي، إذ يمثل تجربة تحوّلية تمكّن الطلبة من أن يصبحوا قادة ومؤثرين في مجتمعاتهم.