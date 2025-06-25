سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه عربياً

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس، حفل تكريم الفائزين بالدورة الثانية والعشرين لجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، وذلك في قاعة البيروني بالجامعة.

وكّرم سموه الفائزين بالجائزة في فئة العلوم الإدارية، وهم الدكتور إسلام علي الحديدي من جمهورية مصر العربية، الفائز بالمركز الأول عن أطروحته بعنوان «تأثير القيادة المتواضعة على أداء وسلوكيات موظفي الخطوط الأمامية في قطاع الضيافة والسياحة».

والدكتورة فاطمة سعيد سيف الظهوري، من الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بالمركز الثاني، عن أطروحتها، والتي حملت عنوان «دراسة الأسباب الكامنة المؤدية إلى ظاهرة - النبذ في بيئة العمل - وتأثيرها على صمت الموظف والدور المحوري للقيادة الأخلاقية».

وفي فئة العلوم المالية، كرم سموه الفائز بالمركز الأول، الدكتور أحمد حسين عبية، من جمهورية مصر العربية، عن أطروحته بعنوان «بحوث حول آثار تمثيل المرأة على جودة الرقابة الداخلية: رؤى جديدة من الشركات المقيدة بمصر والصين».

كما تفضل سموه بتكريم الجهات الراعية للجائزة، وتفضل بالتقاط الصور التذكارية مع الفائزين والرعاة، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنتها العلمية.

وكان الحفل قد بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة، لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، كلمة أشار فيها إلى التاريخ العريق للجائزة، التي أُسست عام 2001 م، برؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة، إيماناً من سموه بأهمية تنمية وترسيخ الثقافة الإدارية والمالية في المؤسسات العربية.

وكشف أن الدورة الحالية من الجائزة، شهدت مشاركة واسعة، حيث استقبلت اللجنة العلمية للجائزة 131 أطروحة من 16 دولة عربية.