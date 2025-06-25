انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تحدّي الحساب الذهني» لطلبة الفجيرة

انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المرحلة الأولى من مبادرة «تحدّي الحساب الذهني» في مدارس إمارة الفجيرة.

ضمن خطةٍ طموحةٍ تهدفُ إلى تعزيز المهارات الذهنية لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم على التفكير السريع والتحليل العقلي، بما يُواكب توجّهات الإمارة ويُواكب متطلبات العصر الرقمي وتقنيات المستقبل.

وانطلقت المرحلة الأولى من المبادرة بتشكيل لجنة مختصة تضم مُمثلين عن مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ووزارة التربية والتعليم، والمنطقة التعليمية بالإمارة، وخبراء مختصين، لوضع الآليات اللازمة لإدخال الحساب الذهني في المدارس بشكل منهجي، ضمن البرامج الصفيّة واللامنهجية.

كما تم تمكين 50 معلماً ومعلمة من مختلف المدارس، معظمهم من معلمي الرياضيات، من خلال تدريب مكثف بالتعاون مع مركز «Smart Brain» العالمي، لتزويدهم بالأدوات والأساليب التعليمية اللازمة لتفعيل الحساب الذهني داخل الفصول الدراسية.

وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن إطلاق المبادرة يأتي ترجمةً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، نحو الاستثمار في طاقات الكوادر الشابة، وتطوير منظومة التعليم لتكون أكثر ارتباطاً بالمهارات الحياتية والذهنية.