جائزة أبوظبي تعلن الفائزين في مسابقة المدارس

أعلنت جائزة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن الفائزين في مسابقة المدارس على مستوى الدولة، والتي تم إطلاقها مع بداية العام الدراسي 2025 - 2026، بهدف تشجيع الطلبة على المشاركة في حملة الترشيحات وتعزيز قيم الخير والعطاء والتقدير بين الأجيال الناشئة.

وتأتي المسابقة لترسيخ مجموعة من القيم الأساسية لدى الطلبة، من أبرزها تعزيز ثقافة الأثر الإيجابي في المجتمع، وتنمية قدرتهم على تقدير الأفراد الذين يسهمون في خدمة الآخرين، إلى جانب تعزيز حس المسؤولية المجتمعية لديهم.

كما أسهمت آلية الترشيح في تطوير مهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرار لدى الطلبة، بما يدعم بناء جيل واعٍ وقادر على إحداث تغيير إيجابي. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من المدارس والطلبة في مختلف إمارات الدولة.

حيث بلغ عدد المدارس المشاركة 50 مدرسة، في حين تجاوز عدد الترشيحات المقدمة 15 ألف ترشيح، بنسبة تزيد على ضعفَي عدد الترشيحات المقدمة في الدورة الماضية، ما يعكس تفاعلًا ملحوظًا مع أهداف المبادرة ورسالتها.

وفي هذا الإطار، أشادت جائزة أبوظبي بسبع مدارس أظهرت التزاماً استثنائياً وجهوداً إضافية في دعم الحملة وتعزيز قيمها بين الطلبة والمجتمع المدرسي. وجاء اختيار المدارس الفائزة بناءً على نسب المشاركة والتفاعل، حيث تصدّرت كلٌّ من:

روضة المسك، ومجمع زايد التعليمي - مدينة محمد بن زايد، وجويرية بنت الحارث قائمة المدارس الأعلى مشاركة، تقديراً لجهودها في نشر رسالة الجائزة وترسيخ قيم الخير والعطاء داخل البيئة المدرسية.