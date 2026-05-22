«مؤسسة حمدان بن راشد» و«يونسكو» تبحثان تطوير أداء المعلمين

بحثت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال تطوير أداء المعلمين، وآفاق التعاون المستقبلي بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتبادل الخبرات التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء تشون تشن، مساعد المدير العام للتربية في «يونسكو»، الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، على هامش اجتماع لجنة التحكيم الدولية لجائزة حمدان - اليونسكو لتطوير أداء المعلمين، بمقر المنظمة في باريس.

ونقل الدكتور خليفة السويدي تحيات وتهنئة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، إلى تشون تشن بمناسبة تعيينه مساعداً للمدير العام للتربية في «يونسكو»، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، كما استعرض أبرز المشاريع والمبادرات المشتركة بين المؤسسة والمنظمة، وفي مقدمتها جائزة حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين.

وقال الدكتور خليفة السويدي إن الشراكة مع «يونسكو» تعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الدولية لتطوير التعليم وتمكين المعلمين، وتعزيز المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الممارسات التعليمية.

مؤكداً أن اللقاء يمثل فرصة لاستعراض ما تحقق من تعاون مشترك وبحث آفاق جديدة للبناء على جائزة حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين باعتبارها منصة دولية لتقدير المبادرات المؤثرة في إعداد المعلمين وتطوير كفاءاتهم.

وأضاف أن تطوير أداء المعلمين يمثل محوراً أساسياً في تحسين جودة التعليم، مشيراً إلى حرص المؤسسة على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات ودعم النماذج والممارسات التي تسهم في تمكين المعلمين وتوسيع أثرهم داخل المجتمعات التعليمية.

وأشاد تشون تشن بجائزة حمدان - اليونسكو وإنجازاتها ودورها في دعم تطوير المعلمين وتعزيز جودة التعليم على المستوى الدولي، مؤكداً أن الشراكة مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم منذ انطلاقها عام 2008 شكلت نموذجاً للتعاون المثمر في تمكين المعلمين وتوفير فرص التعلم المستمر، لا سيما للفئات الأكثر تهميشاً.

وأشار إلى أن المبادرات التعليمية المتميزة التي تدعمها الجائزة تسهم بشكل ملموس في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مثمناً جهود المؤسسة في تعزيز التميز في التعليم وتوسيع نطاق الحلول التعليمية الفعالة. وفي ختام اللقاء، تسلّم تشون تشن درعاً تذكارية من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تقديراً للتعاون والشراكة القائمة بين الجانبين.