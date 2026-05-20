«القيادة والمرونة في نموذج الإمارات» محور لقاء في جامعة الإمارات

نظمت جامعة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لقاء بعنوان «القيادة والمرونة: نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى للجامعة.

والأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير الجامعة، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وعدد من الأكاديميين والإداريين، وذلك في الحرم الجامعي بمدينة العين.

وتضمن اللقاء محاضرة رئيسية قدمها الدكتور محمد الظاهري، استعرض خلالها تجربة دولة الإمارات في بناء نموذج تنموي قائم على المرونة والقيادة الاستشرافية، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما عزز مكانتها كنموذج رائد في التنمية والاستدامة والابتكار، مع التركيز على دور الاستثمار في الإنسان والتعليم والمعرفة في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.

وتناول الظاهري ملامح التجربة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد، مشيراً إلى نجاح الدولة في ترسيخ نموذج تنموي متفرد يقوم على الرؤية الاستراتيجية والتنويع الاقتصادي وبناء الإنسان، إلى جانب دور موقعها الجغرافي في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي وبناء جسور التواصل.

وأكد أن ما حققته دولة الإمارات جاء بفضل القيادة الحكيمة والمرنة التي مكنت الدولة من إدارة الأزمات بكفاءة، وإعادة صياغة علاقاتها الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية، إضافة إلى ترسيخ دورها كوسيط موثوق في دعم الحوار وصناعة السلام.

وشهدت الفعالية تكريم المشاركين في برنامج «الدبلوماسية العامة والاتصال الاستراتيجي»، الذي يهدف إلى تطوير المهارات في مجالات الاتصال المؤسسي والدبلوماسية الحديثة وتعزيز بناء الرسائل الاستراتيجية وإدارة التواصل الفعال.

وأكدت الجامعة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن جهودها لتعزيز الثقافة القيادية والفكر الاستراتيجي، وفتح آفاق الحوار مع الخبراء والمتخصصين، بما يدعم دورها في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية.