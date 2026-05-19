سلطان القاسمي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«الشارقة للتعليم العالي»

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، وذلك بمقره في المدينة الجامعية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بتعزيز الأداء الأكاديمي في المؤسسات التعليمية وسبل تطويرها، ومتابعة التعاون بين جامعات الشارقة والجامعات العالمية، بما يعزز من جودة التعليم والبحث العلمي، ويدعم تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية، وتطوير البرامج التعليمية، ويواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

واعتمد المجلس توجهات تطويرية تهدف إلى تعزيز تنافسية الجامعات الناشئة بالإمارة في استقطاب الكفاءات الأكاديمية والبحثية المتميزة محلياً ودولياً، وبناء بيئة أكاديمية مستدامة، ومحفزة للابتكار والإنتاج العلمي، بما يسهم في دعم استقرار الكوادر التدريسية، والارتقاء بجودة التعليم العالي ومخرجاته، انسجاماً مع رؤية الإمارة وتوجهاتها المستقبلية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجّه المجلس بتعزيز توظيف التقنيات التعليمية الحديثة، والحلول الرقمية المتقدمة في العملية الأكاديمية، بما يسهم في تطوير تجربة الطلبة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر مرونة وتفاعلية، ودعم التعلم الذاتي والمستمر، إلى جانب رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي، وتمكين الطلبة من الاستفادة من الأدوات التعليمية الرقمية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وناقش المجلس طرح المزيد من البرامج التخصصية في جامعات الإمارة، بما يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، ويعزز التنوع الأكاديمي، ويوفر تخصصات نوعية تدعم القطاعات المختلفة، إلى جانب متابعة الشراكات والتعاون الأكاديمي بين إمارة الشارقة والجامعات الخارجية، ما يعزز تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات التعليمية، ويدعم جودة التعليم والبحث العلمي، وفق أفضل المعايير العالمية.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من: الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتورة عائشة بو خاطر الشامسي أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة، والدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.