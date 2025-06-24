19 ألف طالب وطالبة استفادوا من برنامج «أجيال» التوعوي

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، برنامج «أجيال»، الذي نُفذ بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بتحقيق أثر ملموس في البيئة التعليمية، حيث استفاد من البرنامج خلال العام الدراسي 2024–2025، نحو أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، من مختلف المراحل الدراسية في دبي، وجاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته الدائرة، بحضور أحمد درويش المهيري المدير العام، بمشاركة منظمي ومحاضري البرنامج، بهدف مناقشة سبل التطوير، واستعراض التحديات والمقترحات، إلى جانب توثيق الجهود المبذولة، وتقدير الكفاءات المشاركة.

وشهد البرنامج تنفيذ 209 محاضرات توعوية وتربوية، نُفذت في أكثر من 30 مدرسة خاصة بدبي، وأسهم في تقديمها 27 محاضراً من الكفاءات الوطنية المتخصصة في التوعية الدينية والتربوية، حيث تميزت المحاضرات باستخدام أساليب تفاعلية، تراعي الفروق العمرية والنفسية للطلبة، وتخاطب احتياجاتهم الفكرية والسلوكية، ما عزز من حضور البرنامج كمبادرة نوعية، تُسهم في بناء جيل واثق بهويته، معتز بقيمه، ومؤهل للإسهام في نهضة المجتمع.

ويُعد «أجيال» من المبادرات المجتمعية الرائدة، التي تسهم في ترسيخ المبادئ الإسلامية، وتعزيز القيم الوطنية داخل البيئة التعليمية، من خلال محتوى عصري، يعزز السلوكيات الإيجابية، ويواكب تطلعات الأجيال الجديدة، بما ينسجم مع توجهات «عام المجتمع 2025»، ومستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، في ترسيخ القيم وتوسيع دائرة التأثير المجتمعي.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن اعتزازه بالمخرجات التي حققها البرنامج، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس رؤية الدائرة في الوصول الفاعل إلى الأجيال الجديدة.

موضحاً فخره بالوصول إلى قرابة 20 ألف طالب وطالبة، عبر أكثر من 200 محاضرة نوعية، خلال عام دراسي واحد، وهو ما يؤكد قوة التأثير الذي أحدثه البرنامج، والرسالة التي نجح المحاضرون في إيصالها.