تكريم الفائزين بجائزة «التميز والإبداع الهندسي»

كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة «التميز والإبداع الهندسي»، وذلك خلال حفل نظمته جمعية المهندسين في الإمارات بمكتبة محمد بن راشد، للاحتفاء بالمتميزين في القطاع الهندسي ممن قدموا تصاميم ومشاريع إبداعية قائمة على الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات، وأسهموا في إحداث نقلة نوعية في الإبداع الهندسي، الذي بات علامة فارقة في دولة الإمارات.

شهد حفل التكريم حضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وكريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس عبدالله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين في الإمارات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ولجنة التحكيم، وعدد كبير من المسؤولين والعاملين وأصحاب المصلحة في المجالات الهندسية من القطاعين الحكومي والخاص.

واستهل المهندس عبدالله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين في الإمارات، كلمته الافتتاحية بتوجيه خالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، على دعمه المستمر لهذه الجائزة، الذي يعكس حرص سموه على ترسيخ ثقافة التميز، وتعزيز مكانة القطاع الهندسي في الدولة.

وقال آل علي: «لقد أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في قوة البنية التحتية، وتسارع التنمية، وتكامل القطاعات، حيث تتلاقى الهندسة مع الاقتصاد، والتكنولوجيا مع الاستدامة، لنشهد اليوم تحولاً نوعياً في كيفية بناء المدن، وتطوير الصناعات، وتعزيز جودة الحياة».

وشهدت الجائزة منذ انطلاقها نمواً لافتاً يعكس مكانتها المتصاعدة وثقة المجتمع الهندسي بها، حيث ارتفع عدد المشاركات من 333 مشاركة في الدورة الأولى إلى 722 مشاركة في الدورة الرابعة، بنسبة نمو تجاوزت 117%، كما ارتفع عدد الفئات من 8 فئات إلى 13 فئة، وهو ما يؤكد اتساع نطاق الجائزة وتأثيرها المتنامي على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وشهد الحفل تكريم 29 فائزاً من الجهات والشخصيات عن فئات الجائزة، وهي فئة الشخصيات الاعتبارية وتمثلها المكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات والدوائر، وفئة الجوائز الفردية التي تستهدف الأفراد المبدعين، إضافة إلى الجهات الراعية وهي بلدية دبي الشريك الرئيسي، إنتجلنت جروب الراعي الاستراتيجي، إلى جانب الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية الشرق الأوسط، وشركة بوخش للعقارات كرعاة للفئات.

ومنحت جائزة الشخصية الريادية لهذا العام لمعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بوصفه شخصية قيادية بارزة في مجال التغير المناخي والسياسات البيئية، وقد شغل منصب وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات منذ يوليو 2020، حيث لعب دوراً محورياً في صياغة وتنفيذ استراتيجيات الدولة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي وحماية النظم البيئية.

وضمت الشخصيات الاعتبارية جائزة المشروع الهندسي الرائد، وجائزة أفضل شركة استشارات هندسية، وجائزة أفضل شركة خدمات هندسية، وجائزة أفضل شركة إنشاءات، وجائزة أفضل شركة أو مؤسسة صناعية، وجائزة أفضل شركة هندسية ناشئة وأفضل بحث علمي في مجال الهندسة.

وتم منح جائزة المشروع الهندسي الرائد لـ 3 مشاريع، هي أفضل مشروع كبير الحجم وأفضل مشروع متوسط الحجم وأفضل مشروع صغير الحجم. وأما فئة الأفراد فشملت جائزة الشخصية الريادية وجائزة المهندس المتميز وجائزة الطالب المتميز، إضافة إلى جائزة المهندس الواعد.