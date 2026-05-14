إصدار وتصديق الشهادات الدراسية بالشارقة عبر منصة «دليل»

أعلنت وزارة الخارجية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص عن تفعيل خدمة إصدار وتصديق الشهادات الدراسية عبر منصة «دليل»، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني بين الجهتين، على هامش أعمال الدورة الخامسة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، التي انعقدت في شهر فبراير الماضي.

ويُمثّل الربط الإلكتروني بين وزارة الخارجية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص خطوةً نوعيةً تُرسّخ التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتُجسّد نموذجاً متقدماً للعمل الحكومي المشترك القائم على أعلى معايير الدقة والموثوقية في تبادل البيانات، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية».

وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الربط الإلكتروني مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات نحو بناء منظومة حكومية رقمية موحدة تتمحور حول الإنسان، وتعزز التكامل المؤسسي، وترفع مستوى الأداء الحكومي، وتفتح آفاقاً أوسع لتقديم خدمات استباقية ذكية ترتقي بجودة التجربة الحكومية.

كما أضاف أن هذا التعاون يكتسب أهمية خاصة لدوره في دعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية»، وأثره المباشر في تيسير إجراءات إصدار وتصديق الشهادات الدراسية على أولياء الأمور.

وأكد علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الخدمة الجديدة تعكس مستوى التكامل بين الجهات الحكومية، قائلاً: «تجسد هذه الخدمة ثمرة التكامل الفعّال بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص ووزارة الخارجية، حيث تمكنا من توحيد إجراءات تصديق الشهادات ضمن منصة رقمية واحدة».

كما تُتيح الخدمة لأولياء الأمور والطلاب إصدار الشهادات الدراسية وتصديقها إلكترونياً عبر نافذة رقمية موحّدة، من خلال ربط إلكتروني مباشر بين الجهتين، وإنجاز معاملة واحدة بدلاً من ثلاث معاملات؛ إذ تشمل إصدار الشهادة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتصديقها من وزارة الخارجية، ثم اعتمادها من سفارة الدولة لدى بلد الوجهة، دون الحاجة إلى مراجعة منصات الخدمة لكل جهة على حِدة، وذلك عبر التقديم في نظام «دليل»، الذي يُعدّ منصة مركزية لإدارة خدمات الطلبة.