إعلان الفائزين بـ«مبدعون في الإعلام»



فازت الطالبة تالا حكمت مصطفى، من مدرسة الأهلية الخيرية في الشارقة، بالمركز الأول بمسابقة مبدعون في الإعلام، في موسمها العاشر، وحصلت على منحة دراسية لمدة أربع سنوات في كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي.



أُعلن ذلك، أمس، خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة في الحرم الجامعي بحضور الدكتور كايل لونغ رئيس الجامعة، والدكتور أسعد فرح رئيس الهيئة الأكاديمية، وخالد الشحي مدير إدارة شؤون الكوادر المدرسية، ممثلاً لوزارة التربية والتعليم، ووسيم ضبعان ممثلاً لشركة جوفيال راعية المسابقة.



وأكد الدكتور لونغ أن الاحتفال يقام للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وكان عنوان المسابقة «ما هو أثر وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع»، وذلك بمناسبة عام الأسرة.

وأضاف أن المسابقة موجهة لطلبة الثانوية العامة وباللغتين العربية أو الإنجليزية.

وهنأ رئيس الجامعة الفائزين وتمنى لهم مستقبلاً مشرقاً، ووجه الشكر لكل من قدم الدعم.



وألقت صوفي بطرس المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإعلام رئيسة لجنة التحكيم، كلمة هنأت فيها الطلبة الفائزين، وذكرت أن عدد المدارس المشاركة هذا العام 32 مدرسة، وبلغ عدد المشاركين 140 طالباً وطالبة وتم اختيار الفائزة الأولى بإجماع أعضاء لجنة التحكيم، كما تم اختيار 3 فائزين ومنحهم جائزة لجنة التحكيم، واختيار 7 مشاركين، ومنحهم الجائزة التشجيعية.