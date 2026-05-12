هزاع بن زايد يطّلع على منجزات جامعة خليفة

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس الجامعة، للاطّلاع على منجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية.

واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على منجزات الجامعة في مجال البحث العلمي ضمن كلياتها الثلاث والمراكز البحثية التابعة لها التي يبلغ عددها 14 مركزاً، ومن أبرزها كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية، وكلية الحوسبة وعلوم الرياضيات، وكلية الطب والعلوم الصحية، وأكاديمية الأمن السيبراني، ومركز التعلم والمحاكاة السريرية.

رصد وتحليل

واستعرض وفد الجامعة أبرز مستجدات البحث والتطوير في مجال تقنيات الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي، وقدرات تعلم الآلة المطوّرة في مختبر العلوم الجيوفيزيائية والبيئية بجامعة خليفة.

حيث تتيح هذه التقنيات لباحثي الجامعة رصد وتحليل ما تحت سطح الأرض بدقة عالية، بما في ذلك اكتشاف المواقع الأثرية المدفونة، والمياه الجوفية الخفية، والطبقات الجيولوجية، دون الحاجة إلى أي مسح أرضي مباشر، حيث تم تطبيق هذه المنهجية بنجاح في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وامتدت إلى مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة «اليونسكو»، بما في ذلك الاكتشافات الأثرية في منطقة العين.

كما استعرض وفد الجامعة أهمية آليات وأدوات الاستشعار عن بُعد، وتوظيف تقنيات التحليل بواسطة حلول الذكاء الاصطناعي، حيث تم اختبار هذه المنهجية ميدانياً من خلال 20 جهازاً جيوفيزيائياً أثبتت جاهزيتها للتوسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل تطبيقاتها التنبؤ بالمخاطر الجوية واحتمالية حدوث الفيضانات وتعزيز قدرات الجاهزية للطوارئ.

وأعرب وفد الجامعة عن شكرهم لسموّه على هذا الاستقبال الكريم، وتقديرهم لاهتمام سموه المتواصل بمنظومة البحث العلمي في المنطقة، ودعم القيادة الرشيدة المستمر لمسيرة الابتكار والتعليم العالي.

مؤكِّدين التزام جامعة خليفة بمواصلة تطوير قدراتها البحثية وتعزيز شراكاتها الوطنية والدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة، وخدمة أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع التوجّهات الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.

حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والبروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة، وسمر المنصوري، نائب رئيس أول لخدمات الدعم في جامعة خليفة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.