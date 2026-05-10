الإمارات.. عودة التعليم الحضوري غداً في المدارس والجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرارية التقييمات الأكاديمية.

وأكدت الوزارتان التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق بروتوكولات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، بما يدعم انسيابية العملية التعليمية، مع الحفاظ على جاهزيتها لتطبيق أنماط التعليم البديلة عند الحاجة ووفق المستجدات والتقييمات المستمرة.

كما أكدت الوزارتان استمرار التنسيق مع المؤسسات التعليمية لضمان انسيابية العودة الحضورية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعنية.