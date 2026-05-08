سلطان بن أحمد يشكّل مجلس أمناء جامعة الشارقة

أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة. وبحسب القرار، يُشكل مجلس أمناء جامعة الشارقة في دورته الجديدة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وعضوية أ.د. عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، وأ.د. حميد مجول النعيمي، مستشار رئيس جامعة الشارقة، مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ود. محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعضو اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.

ود. منصور محمد بن نصار، المستشار القانوني، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، د. محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ود. يونس حسن الملا، خبير في الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي.

ود. خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة سابقاً، وأ.د. جاك فيرمونت، رئيس جامعة أوتاوا، كندا، سابقاً، وأ.د. محمد حمدي بن عبدالشكور، نائب رئيس جامعة مالايا، ماليزيا، سابقاً، وأ.د. باول أوبرن، عميد كلية العلوم الصحية، ونائب رئيس جامعة ماك ماستر، كندا، وأ.د. كمال يوسف التومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الولايات المتحدة الأمريكية، وأ.د. أسامة الخطيب، أستاذ علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية، ومدير مركز ستانفورد للروبوتات في جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية.