50 مخطوطة تحتفي بالإرث العلمي لجامعة الإمارات

ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي، افتتحت جامعة الإمارات العربية المتحدة معرض المخطوطات – هوية وتنمية مستدامة، الذي يتضمّن 50 مخطوطة. ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن مبادرة نوعية تستعرض تاريخ وإرث الجامعة الممتد على مدى خمسة عقود، بما يسهم في تعزيز المشهد الثقافي والفني، وإبراز ملامح التراث العلمي والبيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى للجامعة أن معرض المخطوطات يمثل مشروعاً علمياً وحضارياً ذا قيمة رفيعة، إذ يسهم في حفظ التراث وصونه، باعتبار المخطوطات ذاكرة الأمة وسجلاً لهويتها الثقافية.

كما يتيح للباحثين فرصة الاطلاع المباشر على المصادر الأصلية، ويكشف عن مخطوطات نادرة أو غير معروفة، إلى جانب دوره في ربط الأجيال الجديدة بتاريخهم العلمي والحضاري، بما يعزز الاعتزاز بالهوية العلمية الوطنية.

وأشار معاليه إلى أن المعرض يشكل جسراً معرفياً بين الماضي والحاضر، موضحاً أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تزخر بمجموعات قيّمة من المخطوطات النادرة في مختلف مجالات المعرفة، حيث يستعرض نخبة من هذه الكنوز العلمية التي تضمها مكتبة الجامعة، وتشمل مجالات الطب، والهندسة، والحساب، والفلك، والنحو، والصرف، وغيرها من العلوم.

وأشار الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، إلى أن المعرض يعكس التزام جامعة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي في صون الإرث العلمي وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي، بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المعرفية.

وأكد أن الجامعة تواصل توظيف إمكاناتها الأكاديمية والبحثية لإبراز القيمة الحضارية للمخطوطات، وترسيخ مكانتها كمصدر أصيل للمعرفة، بما يسهم في تعميق الوعي الثقافي وتعزيز الارتباط بالجذور العلمية والحضارية لدى الأجيال المختلفة.