الدراسة «عن بُعد» من اليوم حتى الجمعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد، وذلك ابتداء من اليوم 5 مايو الجاري حتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.

ويشمل القرار الطلبة والكوادر التربوية والإدارية في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إعادة تقييم الوضع الراهن يوم الجمعة 8 مايو الجاري، في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتاً إلى التعليم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتباراً من اليوم 5 مايو الجاري حتى الجمعة 8 مايو.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى سلامة الجميع، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة.

وأوضحت الوزارة: «يُستثنى من ذلك البرامج الأكاديمية ذات الأولوية التي تتطلب تدريباً سريرياً، أو استخدام المختبرات، أو تطبيقاً عملياً أو ميدانياً مباشراً، أو إجراء الاختبارات حضورياً، حيث ستستمر هذه البرامج بنظام التعليم الحضوري، وفقاً لما تحدده الوزارة».