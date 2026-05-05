5 ممنوعات في المدارس وحملات للانضباط

فعّل عدد من المدارس الحكومية والخاصة حملات تفتيشية مفاجئة داخل الحرم المدرسي، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط والالتزام باللوائح المعتمدة، حيث شددت إدارات مدرسية على منع إدخال مجموعة من المأكولات، أبرزها العلكة و«الحب» والمكسرات، إلى جانب المشروبات الغازية والهواتف المتحركة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة لضبط السلوكيات داخل البيئة التعليمية.

وأوضحت إدارات المدارس أن هذه الحملات تنفذ بحضور فرق إشرافية متكاملة، تضم إداريين ومعلمين، بهدف التأكد من التزام الطلبة بالتعليمات المدرسية، وتعزيز بيئة تعليمية منظمة وآمنة، تتيح للطلبة التركيز داخل الصفوف، بعيداً عن أي مشتتات أو ممارسات سلوكية غير منضبطة.

وأكدت أن إدراج العلكة والحب والمكسرات ضمن قائمة المواد الممنوعة، يأتي لأسباب تنظيمية وصحية، حيث تتسبب هذه المواد في كثير من الأحيان في سلوكيات غير لائقة داخل الصفوف، مثل الاتساخ أو التشتيت أو إهدار الوقت، فضلاً عن احتمالية التسبب في مشكلات صحية لبعض الطلبة الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع المكسرات، ما يعزز أهمية منعها حفاظاً على سلامة الجميع.

وشددت إدارات مدارس على أنه سيتم مصادرة جميع المواد المخالفة فور ضبطها داخل الحرم المدرسي، مع عدم إعادتها للطلبة، إلى جانب تسجيل مخالفة رسمية وفق الأنظمة المعتمدة، في خطوة تهدف إلى الحد من تكرار هذه السلوكيات، وتعزيز التزام الطلبة بالقوانين المدرسية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تطبق على الجميع دون استثناء.

وأوضحت أن هذه الحملات لا تستهدف العقاب، بقدر ما تركز على التوجيه والتقويم، من خلال تعزيز وعي الطلبة بأهمية الالتزام بالتعليمات، وغرس قيم المسؤولية والانضباط لديهم، بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم داخل المدرسة وخارجها، ويسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على احترام الأنظمة والقوانين.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى لعب دور فاعل في دعم هذه الجهود، من خلال متابعة أبنائهم، والتأكد من عدم اصطحاب أي مواد مخالفة إلى المدرسة، إضافة إلى توعيتهم بأهمية الالتزام باللوائح المدرسية، مؤكدة أن الشراكة بين الأسرة والمدرسة، تمثل ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

وأكدت أن التعاون المستمر بين أولياء الأمور والمدارس، يسهم في بناء بيئة تعليمية مستقرة، قائمة على الانضباط والاحترام المتبادل، ما ينعكس بشكل مباشر على تحصيل الطلبة الأكاديمي، وتطورهم السلوكي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود، لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية والتربوية.