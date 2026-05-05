تدريب الباحثين الطبيين على الكتابة العلمية والنشر

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ضمن ورشة «ملتقى البحث»، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «المهارات الأساسية للباحثين الطبيين في الكتابة العلمية والنشر»، وذلك يومي 2 و3 مايو الجاري، بواقع 6 ساعات تعليم طبي مستمر معتمدة، وبمشاركة أربعة مختصين من معهد الصحة العامة بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «تأتي هذه الورشة في إطار حرص المؤسسة على دعم الباحثين وتمكينهم من المهارات الأساسية التي تعزز جودة الكتابة العلمية وترفع جاهزية الأبحاث للنشر وفق الأصول الأكاديمية والمهنية المعتمدة».

وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في بناء القدرات البحثية، لا سيما في المجالات الطبية والصحية، يمثل ركيزة مهمة في تطوير المعرفة، ودعم التميز العلمي، والإسهام في إنتاج بحوث أكثر أثراً وارتباطاً باحتياجات القطاع الصحي والمجتمع».

وتأتي هذه الورشة في إطار اهتمام المؤسسة بدعم البحث العلمي والارتقاء بمهارات الباحثين في المجالات الطبية، من خلال برنامج تدريبي عملي يركز على الجوانب الأساسية في إعداد البحوث العلمية وصياغتها للنشر، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات البحثية ومواءمتها مع المتطلبات الأكاديمية والمهنية المعتمدة.

وشارك في تقديم الورشة كل من الدكتورة عفّات البرازي، أستاذة مشاركة في معهد الصحة العامة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة أزهار رحمة، مدرس في المعهد.

والدكتورة رويدة الخليل، والدكتور عماد مسعودي، أستاذ مساعد في معهد الصحة العامة، بما يعكس الطابع التخصصي للبرنامج وارتباطه بخبرات أكاديمية وبحثية في المجال الصحي.

وتضمن البرنامج أربعة محاور تدريبية رئيسية موزعة على يومين. وركز اليوم الأول على أسس الكتابة العلمية، بما يشمل تأطير البحث، وإعداد الملخص والمقدمة، وكتابة المنهجية، وعرض النتائج بوضوح. أما اليوم الثاني، فتناول استكمال المخطوطة البحثية، وأخلاقيات البحث.