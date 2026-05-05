سلطان بن أحمد يفتتح معرض «حماة الوطن» في جامعة الشارقة

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، معرض «حماة الوطن»، في المبنى الرئيس للجامعة.

وتجول سموه في أروقة المعرض، حيث استمع إلى شرح عما يضمه من اللوحات الفنية التشكيلية وأعمال النحت المتنوعة التي قدمها عدد كبير من الفنانين الإماراتيين والمقيمين، عبروا خلالها عن فخرهم بحماة الوطن وتضحيتهم من أجله. كما توقف سموه لدى كافة أجنحة الجهات الأخرى المشاركة، متعرفاً على ما يقدمونه من مشاركات تبرز الكفاءة والابتكار وحب الوطن.

وتخلل افتتاح المعرض، حفل تكريم الجهات المشاركة والداعمة، استهل بالسلام الوطني، قدمت بعدها مادة مرئية قصيرة تناولت حماة الوطن وجسّدت أدوارهم وجاهزيتهم للدفاع عن الأرض والعرض.

معرض فني

وأشار الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، إلى أن معرض «حماة الوطن» ليس معرضاً فنياً بالمعنى التقليدي، بل رسالة موجهة من قلب صرح أكاديمي إلى كل من يتشرف بالدفاع عن هذه الأرض الطيبة، وعلى مساحته التعبيرية، تلتقي ريشة الفنان ونحت النحات وذاكرة التاريخ في مشهد واحد، يجسّد عمق الانتماء وصدق الولاء للوطن.

وأعلن مدير جامعة الشارقة عن المبادرة الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بتخصيص عشر منح دراسية لمنتسبي القوات المسلحة الإماراتية، إيماناً من سموه بأن الارتقاء بالعلم هو امتداد طبيعي لشرف الخدمة الوطنية، مقدماً شكره وامتنانه إلى سمو رئيس الجامعة على هذه المبادرة الوطنية الداعمة للتعليم.

شكر وتقدير

وألقى اللواء الركن سعيد علي عبيد بوشبص آل علي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الدفاع، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو رئيس جامعة الشارقة على دعمه ورعايته لفعالية معرض حماة الوطن الفنية الوطنية، وإلى جامعة الشارقة على تنظيم هذه المبادرة الهادفة التي تتزامن مع ذكرى توحيد القوات المسلحة، المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أهل الإمارات والتي تجسّد أسمى معاني الاتحاد والوفاء والولاء للوطن.

واختتم اللواء الركن سعيد علي عبيد بوشبص آل علي كلمته، متناولاً أهمية المعرض في الحديث عن حماة الوطن والذي يمثّل حديثاً عن رجالٍ ونساء أوفياء انتسبوا للقوات المسلحة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن ليكونوا الدرع الحامية له، يجسدون أسمى معاني الانتماء، ليبقى هذا الوطن آمناً مطمئناً وتبقى رايته خفاقة بالعزّ والفخر.

وشهد المعرض مشاركة 35 فناناً تشكيلياً قدموا نحو 40 عملاً فنياً، منها العمل المتميز الذي قدمه الشيخ علي عبدالله المعلا، بعنوان «أريكة الإمارات»، عبّر فيه عن صمود الوطن ووحدته.