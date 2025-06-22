سلطان القاسمي: كلية الموسيقى ستفتح أبوابها لطلبة العالم العربي في سبتمبر

عبر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عن سعادته وفخره بمهارات الطلبة خريجي الأكاديمية، مشيداً سموه بعطائهم الذي شاهده في أداء الطلبة على خشبة المسرح وفي الفصول وحتى يوم التخرج.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه في حفل تخريج طلبة الدفعة الثالثة من طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أمس، والذي عقد في مقر الأكاديمية، مرحباً سموه بخريجي الأكاديمية الذين ينتمون لمختلف دول الوطن العربي الممتد من موريتانيا إلى سلطنة عُمان، وأولياء أمورهم، واصفاً سموه الخريجين بالنوابغ الذي كان عطاؤهم مميزاً واجتهادهم كبيراً.

وأشاد صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية بجهود الهيئة الإدارية والأكاديمية مشيراً إلى مضيها قدماً بجد واجتهاد وعطاء غير منقوص، كاشفاً سموه بأنه في سبتمبر المقبل ستبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الأكاديمية من خلال افتتاح كلية الموسيقى التي ستفتح أبوابها لطلبة العالم العربي، مؤكداً سموه أنهم سيكونون في إمارة الشارقة بين أهلهم وسيلقون الدعم الكامل.

وأوضح سموه سعي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية لطرح برنامج يختص في علم السينما، مشيراً إلى أنه ليس بالأمر الهين، موضحاً أن الأكاديمية ستكتمل بعدها بثلاث كليات متخصصة وهي كلية المسرح، وكلية الموسيقى، وكلية السينما، معبراً عن فخره واعتزازه بهذه الجهود والبرامج التي تخدم الفن والفنانين.

وأضاف صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية هذا العِلم علمٌ يغير في كثير من مواقع الزَّلل، أكان في الأمم أو الإنسان، والحمد لله نحن نمشي بخطى هادئة جداً، لا نضع رجلنا في مكان فيه زلل، وإنما نقوّم هذا الإنسان الذي سيحمل العِلم والذي لابد أن يكون هو على استقامه. مباركاً سموه للخريجين تخرجهم من الأكاديمية ومهنئاً أهاليهم بهذه الفرحة.

من جانبه ألقى الدكتور بيتر بارلو المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، كلمة رحب فيها بصاحب السمو رئيس الأكاديمية والحضور في حفل التخرج الثالث، مثمناً جهود سموه ورؤيته التي تساهم في تقدم الأكاديمية، واهتمام سموه بالتعليم الذي ساهم في تعزيز ملامح الفن ليس على مستوى إمارة الشارقة فقط، بل وصل لطموحات الآلاف من أبنائها، مشيراً إلى أن سموه أثبت أن التقدم الحقيقي ينبع من المعرفة، والتعاطف، والمحافظة على التراث الثقافي.

من جانبها، ألقت الفنانة زينب العسكري كلمة ضيف شرف الحفل، معبرة خلالها عن سعادتها الكبيرة لإتاحة الفرصة بالتواجد في مثل هذا الصرح الفني المميز.وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، وسط فرحة كبيرة من أهاليهم وأولياء الأمور، ملتقطاً سموه صورة جماعية مع الخريجين.