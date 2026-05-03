مركز محمد بن راشد للتعليم يعزز صحة فم أطفال التوحد

أعلن مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركزي «أبولونيا» و«سيرجي لطب الأسنان»، بهدف تعزيز صحة الفم لدى الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك خلال المؤتمر العلمي الذي استضافته العاصمة أبوظبي في فندق كونراد – أبراج الاتحاد.

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة لبناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية الفموية، ترتكز على أحدث الممارسات العلمية والمعايير العالمية، وتسهم في تحسين جودة حياة الأطفال من أصحاب الهمم.

وشهد المؤتمر، الذي حمل عنوان «تعزيز رفاهية مرضى التوحد في صحة الفم وبناء خدمات صحية شاملة»، سلسلة من الجلسات العلمية المتخصصة التي تناولت أبرز التحديات المرتبطة بعلاج أطفال التوحد داخل العيادات السنية، إلى جانب استعراض استراتيجيات التواصل الفعّال معهم، وفهم الجوانب الحسية التي تؤثر في تجربتهم العلاجية.

وأكد الدكتور ياسر حاج حميد، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة أبولونيا وسينرجي: «الشراكة ستركز على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير مهارات الكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية فموية متقدمة، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية».