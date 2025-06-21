ضمن دفعة عام المجتمع 2025.. «مدارس الإمارات الوطنية» تحتفل بتخريج 149 من طلبتها في مجمع الشارقة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أول من أمس، حفل تخريج 149 طالباً وطالبة من دفعة عام المجتمع 2025 من «مدارس الإمارات الوطنية» بمجمع الشارقة.

وأكد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جعل من «مدارس الإمارات الوطنية» نموذجاً تعليمياً رائداً يُسهم في بناء جيل فخور بهويته ومؤهل لمواكبة التطورات العلمية.

وأشار معاليه إلى التطور النوعي للمدارس، مؤكداً أن «مدارس الإمارات الوطنية» تُسجّل كل يوم نقلات نوعية في مسيرتها الأكاديمية والمجتمعية، ونجحت في توفير بيئة تعلُّم مُتميّزة من خلال ما توفِّره من كوادر أكاديمية وإدارية من مختلف دول العالم، إضافةً إلى اهتمامها بالمرافق التعليمية والبنية التحتية المتطورة، وتعزيزها الشراكة مع أولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية؛ ممّا يجعل تجربة التعليم في أروقة المدارس ثرية وجديرة بالدراسة والاقتداء.

من جانبها تقدّمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالتهاني والتبريكات إلى الخريجين، مؤكدة أن كل خريج يمثّل استثماراً قيماً في مسيرة استشراف مستقبل دولة الإمارات.

وقالت معاليها: «لقد سُررت بتكريم الخريجين خلال هذا الحفل الذي يُقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وهو ما يُجسّد إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بأهمية تمكين الكوادر الوطنية الشابة، وتزويدهم بالمعرفة والابتكار من أجل تأهيلهم وتعزيز مساهمتهم في تحقيق أهداف الإمارات التنموية».

من جانبه، رحّب لاتشلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، بالضيوف في حفل التخرّج، وأوضح أن دفعة 2025 هي الأكبر في تاريخ المدارس، حيث تضمّ 930 خريجاً وخريجة من مختلف المجمعات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة.

وفي الختام، قامت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بتكريم الخريجين.