جامعة الإمارات تتقدم 32 مرتبة في تصنيف «كيو إس» العالمي 2026

أحرزت جامعة الإمارات العربية المتحدة تقدماً نوعياً في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات لعام 2026، محققة المركز 229 على مستوى العالم، بعدما كانت في المرتبة 261 العام الماضي، وذلك ضمن تقييم شمل 1501 جامعة من 106 دول ومناطق.

وتُعد الجامعة بذلك من بين أفضل الجامعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وواحدة من 12 جامعة إماراتية شملها التصنيف.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «يعكس هذا التقدّم اللافت في تصنيف كيو إس المكانة العلمية والبحثية المرموقة لجامعة الإمارات، بوصفها منارة وطنية للفكر والبحث والابتكار، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة».