معرض «مسيرة منذ عام 1976» يوثق 50 عاماً من إنجازات جامعة الإمارات

استضافت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم معرض «مسيرة منذ عام 1976» احتفاء باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إبراز أهم محطاتها وإنجازاتها الأكاديمية والمجتمعية منذ تأسيسها. ويأتي المعرض ضمن أجندة الفعاليات التي تتضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة الثقافية والعلمية الهادفة إلى إبراز الإرث الأكاديمي للجامعة وتعزيز حضورها في المشهد التعليمي.

وانطلق المعرض، أمس، في المكتبة، ويستمر حتى اليوم، ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والمعرفية التي تنظمها الجامعة احتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيسها.

وشهد افتتاح المعرض حضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والطلبة.

ويهدف المعرض إلى توثيق مسيرة الجامعة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإبراز أهم المحطات التاريخية والزيارات الرسمية والإنجازات الأكاديمية والمجتمعية.

كما يتضمن المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمواد التوثيقية.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي أن مسيرة جامعة الإمارات تميزت منذ انطلاقتها عام 1976 بالريادة الأكاديمية والبحثية، حيث توسعت من 4 كليات استقبلت حينها أكثر من 460 طالباً، لتصل إلى منظومة أكاديمية متكاملة تضم 9 كليات بحلول عام 2000.

وأشار سالم الحزمي، مساعد العميد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بكلية الهندسة، إلى أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي للجامعة يوثق 50 عاماً من العطاء لأول جامعة وطنية في الدولة، لافتاً إلى أن المعرض يجسد محطات تاريخية بارزة وإنجازات علمية رسخت مكانة الجامعة.