سلطان القاسمي: الشارقة تتطور لارتباطها بالعلم والمعرفة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري وعددهم 23 خريجاً وخريجة، وذلك على مسرح الأكاديمية في مدينة خورفكان.

وهنأ صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة بهذه المناسبة، آباء وأمهات وأولياء أمور الخريجين والخريجات، قائلاً سموه: «فرحتكم اليوم بأبنائكم وبناتكم يوازيها فرحتنا نحن الذين قاموا بإسداء العلم النافع لزهرات قلوبكم.

ونحن لا نفخر فقط بالخريجين والخريجات، وإنما نفخر بالآباء والأمهات الذين وضعوا الثقة في نفوس أبنائهم وبناتهم؛ فالأكاديمية المتخصصة في النقل البحري ليست كأي أكاديمية أو جامعة، لأن خريجي الجامعة لا يتعدون المكاتب والأدراج التي يتعلمون عليها، ولكن هؤلاء الطلبة والطالبات عِلمَهم في أعماق البحار، وعِلمهم في آخر الدنيا، فكم ستصبر هذه الأم وكم سيصبر هذا الأب عن أبنائه وبناته».

وتناول صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري الجهد الكبير الذي بذله الطلبة والطالبات خلال التدريب العملي، مشيراً سموه إلى أنهم لم يتلقوا أي شكوى من هذه الدفعة على وجه الخصوص وهم في أعالي البحار، أو في مضايق المداخل البحرية، وقال سموه: «نحن كنا معهم بدعائنا وبمثابرتنا بالوسائل التي نطلبها من تلك المؤسسات، لأننا نضعهم في سُفنٍ بين عُمالٍ وسهرٍ ومخاطر، ومع ذلك كانوا عند حُسن الظن بهم».

وأشار سموه إلى أن إنجاز التدريب العملي للطلبة الخريجين في الأكاديمية هو أكبر مكسب وأكبر دافع لسموه شخصياً، لأنه كان واثقاً من نجاح أبنائه وبناته في اجتياز كافة التحديات والصعوبات أثناء التدريبات العملية في أعماق البحار البعيدة، وذلك لجودة البرامج المقدمة في الأكاديمية، قائلاً سموه: «كثيرٌ من الناس يخاف حتى من صوت الموج، فما بالك بهؤلاء الزهرات الصغيرات، قلوبنا معهم وقلوبنا مع أبنائنا في كل تدريب».

ونقول: إن هؤلاء الخريجين أُعطوا عملاً نافعاً وثقة في النفس من خلال الأساتذة في الأكاديمية وكذلك من الإدارة، حتى وصلوا إلى هذا المستوى.

هنيئاً لكم ولنا بأبنائكم وبناتكم وبأكاديميتنا التي تصل الآن إلى أعلى مستوى في العالم».

وتناول سموه المستوى الباهر لخريجي الأكاديمية، حيث أصبحت كبريات الشركات في المجال البحري تفتخر بهم، وقال سموه: «إن هذا لا يأتي بجرة قلمٍ مني أو بمالٍ نبذله، بل من الأساس لكل منهم، من الأم ومن الأب والمعلمين.

الكلُ مجتهد والكل يعمل. والآن سيتم إضافة برامج الدراسات العليا في الأكاديمية من درجات الماجستير والدكتوراه».

وأعرب سموه عن فخره بأن الأكاديمية ترحب بفتح أبواب التعاون العلمي مع كافة دول العالم، حيث تم اعتماد شهادات الأكاديمية من ما لا يقل عن 10 من المؤسسات العالمية، ولذلك أصبحت كثير من الدول تطلب أن يتم تدريب طلبتها في الأكاديمية، والباب مفتوح لكل الناس من الشرق، ومن الغرب أو أفريقيا، وهذا ما يزيد من سمعة مدن المنطقة الشرقية خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وسبق أن تم الاحتفال بالأكاديمية في مؤتمر البحار في جمهورية فرنسا والكل يريد أن يتعاون معها ويتعلم.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته بالإشارة إلى التطور الكبير في كافة المستويات في إمارة الشارقة وارتباطها بالعلم والمعرفة في كافة المناطق، وينعكس ذلك في الإنتاج العلمي والعملي والإسهام في حياة المجتمع، قائلاً سموه: «هذا الرقيّ في المستوى مكسبُ من مكاسب الحياة».

وكان حفل التخريج قد استهل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ودخول موكب الخريجين والخريجات إلى منصة التخريج.

وألقى بعدها الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، كلمةً قدم فيها التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية.

وتفضّل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسليم الشهادات إلى 23 خريجاً وخريجة من برنامجي البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية، والنقل البحري، مهنئاً إياهم بالنجاح والتفوق ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في مستقبل حياتهم العملية.

على صعيد متصل، ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، اجتماع مجلس الأمناء في مقر الأكاديمية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تخريج 23 خريجاً وخريجة في الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية، الذين أنهوا دراستهم وتدريبهم العملي ليحصلوا على شهادة البكالوريوس في تخصصاتهم العلمية.

كما اعتمد المجلس التصاميم الخاصة بالمبنى الوقفي، والذي يعود ريعه لمصلحة دعم الأكاديمية، وهو عبارة عن بناية سكنية على مساحة 929 متراً مربعاً.

واعتمد المجلس إطلاق برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال البحرية ليكون أحدث البرامج التي تقدمها الأكاديمية، والتي تسعى للحصول على الاعتراف الدولي لبرامجها، كما اعتمد لائحة التنظيم الأكاديمي وإضافة إدارة جديدة تسمى التخطيط الاستراتيجي.

وثمّن المجلس كافة الجهود الإدارية والأكاديمية التي بذلت خلال الفترة الماضية، خصوصاً في مجال التدريب العملي للطلبة والعمل على تطويره، بما يسهم في تقديم أفضل أنواع الممارسة العملية للطلبة ليكونوا في أفضل المستويات العالمية بعد التخرج وممارسة العمل.