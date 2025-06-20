سلطان القاسمي: الشارقة تتطور لارتباطها بالعلم والمعرفة

ونحن لا نفخر فقط بالخريجين والخريجات، وإنما نفخر بالآباء والأمهات الذين وضعوا الثقة في نفوس أبنائهم وبناتهم؛ فالأكاديمية المتخصصة في النقل البحري ليست كأي أكاديمية أو جامعة، لأن خريجي الجامعة لا يتعدون المكاتب والأدراج التي يتعلمون عليها، ولكن هؤلاء الطلبة والطالبات عِلمَهم في أعماق البحار، وعِلمهم في آخر الدنيا، فكم ستصبر هذه الأم وكم سيصبر هذا الأب عن أبنائه وبناته».
ونقول: إن هؤلاء الخريجين أُعطوا عملاً نافعاً وثقة في النفس من خلال الأساتذة في الأكاديمية وكذلك من الإدارة، حتى وصلوا إلى هذا المستوى.
هنيئاً لكم ولنا بأبنائكم وبناتكم وبأكاديميتنا التي تصل الآن إلى أعلى مستوى في العالم».
الكلُ مجتهد والكل يعمل. والآن سيتم إضافة برامج الدراسات العليا في الأكاديمية من درجات الماجستير والدكتوراه».
وسبق أن تم الاحتفال بالأكاديمية في مؤتمر البحار في جمهورية فرنسا والكل يريد أن يتعاون معها ويتعلم.
وكان حفل التخريج قد استهل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ودخول موكب الخريجين والخريجات إلى منصة التخريج.
وألقى بعدها الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، كلمةً قدم فيها التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية.
وتفضّل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسليم الشهادات إلى 23 خريجاً وخريجة من برنامجي البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية، والنقل البحري، مهنئاً إياهم بالنجاح والتفوق ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في مستقبل حياتهم العملية.
على صعيد متصل، ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، اجتماع مجلس الأمناء في مقر الأكاديمية.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع تخريج 23 خريجاً وخريجة في الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية، الذين أنهوا دراستهم وتدريبهم العملي ليحصلوا على شهادة البكالوريوس في تخصصاتهم العلمية.
كما اعتمد المجلس التصاميم الخاصة بالمبنى الوقفي، والذي يعود ريعه لمصلحة دعم الأكاديمية، وهو عبارة عن بناية سكنية على مساحة 929 متراً مربعاً.
واعتمد المجلس إطلاق برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال البحرية ليكون أحدث البرامج التي تقدمها الأكاديمية، والتي تسعى للحصول على الاعتراف الدولي لبرامجها، كما اعتمد لائحة التنظيم الأكاديمي وإضافة إدارة جديدة تسمى التخطيط الاستراتيجي.
وثمّن المجلس كافة الجهود الإدارية والأكاديمية التي بذلت خلال الفترة الماضية، خصوصاً في مجال التدريب العملي للطلبة والعمل على تطويره، بما يسهم في تقديم أفضل أنواع الممارسة العملية للطلبة ليكونوا في أفضل المستويات العالمية بعد التخرج وممارسة العمل.