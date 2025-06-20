نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج دفعة 2025 في جامعة زايد

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، الحفل الختامي من الاحتفالات بتخريج دفعة «صناع المستقبل» لعام 2025 من جامعة زايد.

وامتدت الاحتفالات على مدار 3 أيام، كرمت الجامعة خلالها إنجازات 1503 طلاب وطالبات من حرميها في أبوظبي ودبي.

وتم في اليوم الختامي تكريم 66 من خريجي الدراسات العليا من 7 كليات، و224 من الطلبة المتفوقين الحاصلين على درجة الامتياز ومراتب الشرف في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

حضر الحفل معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، إلى جانب ضيوف الشرف وأعضاء مجلس الأمناء، وشخصيات بارزة، وعائلات الخريجين.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الخريجين على إنجازاتهم، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والمستقبل المزدهر، ودعاهم إلى توظيف ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في خدمة الوطن وقيادته والمجتمع بأسره، والإسهام في رسم مستقبل مشرق للدولة.

وفي ختام الحفل قُدمت لمعاليه هدية تذكارية بعنوان «مرحباً»، وهي منحوتة حديثة مستوحاة من بيت شعر للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمزج بين الخط العربي التقليدي والتصميم المعاصر، لتعكس قيم الكرم والفخر والأصالة.

وكان اليوم الأول للاحتفالات شهد حضور هاجر الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ضيفة شرف، والتي باركت لأبناء وبنات جامعة زايد، الذين أتموا رحلتهم التعليمية في الجامعة، والتي أسهمت في تشكيل عقولهم وتزويدهم بالمهارات القيادية لخدمة الوطن، فيما قدمت معالي شما بنت سهيل المزروعي التهنئة للخريجين وعائلاتهم على هذا النجاح المستحق، ووصفت الحفل بأنه بداية فصل جديد تشكله القيم والتعليم، الذي تلقوه في جامعة زايد.