سعود بن صقر: الاهتمام بالتعليم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الاهتمام بالتعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن ونهضته المستدامة، لما له من دور محوري في تكوين شخصية الطلبة، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم، وترسيخ القيم التي تعزز في نفوسهم روح الولاء والانتماء. وأوضح سموه أن تمكين النشء ورعاية طموحاتهم يشكلان أساساً راسخاً في مسيرة بناء الإنسان، ويسهمان في تعزيز مكانة دولة الإمارات المتقدمة بين دول العالم.

وأشار سموه إلى ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالتعليم، باعتباره محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وتوجهاً استراتيجياً للحفاظ على منجزاتها وتعزيز استدامتها في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، إلى أكاديمية رأس الخيمة - فرع الحمرا، في إطار حرص سموه على متابعة العملية التعليمية في الإمارة، والاطمئنان على سيرها بعد عودة الطلاب إلى مدارسهم، والاطلاع على جهود المؤسسات التعليمية في تنمية قدرات الطلبة. وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالجهود المخلصة التي يبذلها القائمون على الأكاديمية، والتي أثمرت عن حصولها على مستوى «متميز» في نتائج المرحلة الأولى من تقييمات جودة المدارس الخاصة لعام 2026. وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس ما شهدته الأكاديمية من تطور ملموس وتحسن واسع، ويجسد سنوات من العمل المتواصل والتفاني والابتكار.

من جهة أخرى استقبل سموه، أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، عدداً من سفراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، وممثلي بعثاتهم الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. وأكد سموه أهمية توطيد روابط الصداقة والتعاون مع دول «الآسيان»، في ظل ما يجمع الجانبين من مصالح متبادلة وفرص واعدة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيداً بالعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول الرابطة.