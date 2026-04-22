مركز شرطة الخيالة يستقبل الطلبة بعلَم الإمارات

نظم مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي فعاليات ميدانية لاستقبال طلبة المدارس في منطقة الاختصاص، بالتزامن مع استئناف التعليم الحضوري في المدارس، من خلال توزيع علَم الدولة على الطلاب، بهدف تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى طلبة المدارس.

وشهدت الفعاليات أجواء تفاعلية مبهجة، أسهمت في إدخال السرور إلى نفوس الطلبة وأولياء الأمور، وتعزيز انطباع إيجابي عن البيئة المدرسية بعد استئناف الدراسة حضورياً.

وتضمنت الفعاليات وجود عدد من دوريات الخيالة في محيط المدارس، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً من الطلبة، وأضفى أجواء استثنائية، جمعت بين الفرح والتوعية، وتعزيز العلاقة الإيجابية بين الشرطة والمجتمع.

وقال المقدم ضاحي الجلاف، مدير المركز، إن الفعاليات الميدانية التي نظمها المركز لطلبة المدارس تعكس حرص شرطة دبي على توفير بيئة تعليمية آمنة ومُحفزة للطلبة مع استئناف الدراسة حضورياً من خلال الدمج بين الجوانب الأمنية والتنظيمية والمجتمعية في إطار عمل متكامل.

وأضاف أن استقبال الطلبة بالأعلام يهدف إلى تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى طلبة المدارس، ويعكس التزام شرطة دبي بترسيخ الطمأنينة لدى الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى بناء جسور إيجابية مع الطلبة، وترسيخ صورة رجل الشرطة شريكاً مجتمعياً قريباً من الجميع، مؤكداً أن إسعاد الطلبة بأجواء إيجابية يعد جزءاً أصيلاً من رسالة الشرطة في خدمة المجتمع، وتحسين جودة الحياة.