محمد الشرقي يؤكد أهمية رفع معايير السلامة في مؤسسات الفجيرة التعليمية

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز ورفع معايير الأمن والسلامة وتطبيقاتها وفق أعلى مستويات الجودة في المؤسسات التعليمية كافة، باعتباره أولوية تضمن استدامة المخرجات والعمل في قطاع التعليم.

ونوه سموه خلال لقائه في مكتبه بالديوان الأميري، محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والوفد المرافق إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لسير العملية التعليمية في الإمارة، ومتطلباتها في مختلف الظروف، بهدف ضمان بيئة طلابية مستقرة ومستدامة وآمنة. واطلع سموه على إحاطة جاهزية مدارس إمارة الفجيرة، وتدريب الكادر التعليمي والإداري والطلبة على إرشادات ولوائح الأمن والسلامة.

مذكرة تفاهم

من جهة أخرى شهد سموه في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع مذكرة تفاهم بين «بيت الفلسفة» بالفجيرة، و«جائزة المقال الإماراتي». وأكد سموه أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات الثقافية في الدولة، ودورها في دعم قطاع الثقافة والإبداع والموهوبين. وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو حاكم الفجيرة المشاريع الداعمة للنمو المعرفي والعمل الإبداعي.