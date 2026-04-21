محمد بن راشد للطلبة: الإمارات تراهن عليكم وتصنع مستقبلها بكم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استئناف الدراسة يعكس قوة واستمرارية المنظومة التعليمية في الدولة، وقدرتها على مواصلة مسيرتها بثبات رغم التحديات.

وشدد سموه مع بدء الدراسة حضورياً لاستكمال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025 - 2026 على أن دولة الإمارات لا تتوقف عن التعلم ولا تعطل مسيرتها التنموية في أي ظرف.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «يستأنف أبناؤنا وبناتنا الطلبة الدراسة الحضورية في كافة جامعاتنا ومدارسنا.. بعد أن أثبتت منظومتنا التعليمية قدرتها الاستثنائية على استمراريتها الكاملة في ظل الظروف التي مرت بها المنطقة.. رسالتي إلى الطلبة والطالبات: نحن دولة لا تقف عند التحديات.. نحن دولة لا تقف عن التعلم والتعليم.. نحن دولة لا تقف مسيرتها ولا تتعطل تنميتها.. نحن دولة تراهن عليكم وتصنع مستقبلها بكم ومعكم ومن أجلكم».

إلى ذلك، ثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جهود الكوادر التعليمية والإدارية وتمنى لهم دوام التوفيق في أداء رسالتهم. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، وقال سموه: «نؤمن بأن التعليم لا يتوقف، وأن التحديات تُواجَه بالإرادة والتخطيط. وبدعم القيادة الرشيدة، نضمن استمراريته في جميع الظروف. كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلبة، ونثمّن جهود الكوادر التعليمية والإدارية ونتمنى لهم دوام التوفيق في أداء رسالتهم».