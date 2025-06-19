برعاية منصور بن زايد.. تخريج طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمع رأس الخيمة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهد الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد إمارة رأس الخيمة، أول من أمس، احتفال «مدارس الإمارات الوطنية - مجمع رأس الخيمة»، بتخريج دفعة سنة 2025 من طلبة الصف الثاني عشر، وعددهم 117 خريجاً وخريجة.

وتقدّم معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على اهتمامه الكبير بتطوير المنظومة التعليمية، كما توجّه بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة ودعمه المستمرّ لتميّز «مدارس الإمارات الوطنية».

وأكّد معالي الأمين العام أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جعل من «مدارس الإمارات الوطنية» نموذجاً وطنياً رائداً في التعليم، يُسهم في بناء شخصية طلابية معتزّة بهويتها وقيمها الأصيلة، ومؤهّلة للتفاعل مع تطورات عصر المعرفة.

وقال، إن المدارس حقّقت نقلات نوعية بتدشين منظومة شاملة للتميّز، منها تأسيس «مراكز التميّز للتدريب التقني والمهني»، وإطلاق «برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين»، مشيراً إلى توفير بيئة تعليمية متميّزة بفضل الكوادر الأكاديمية والإدارية، والبنية التحتية المتطورة، والشراكة الفعّالة مع أولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية، معبراً عن فخره بالخريجين، وحاثاً إياهم على مواصلة التقدّم لتحقيق أعلى مراتب النجاح.

من جانبه، قال لاتشلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية: «فخورون بهذه الدفعة المتميّزة من الخريجين، ونثق بقدرتهم على إحداث فرق إيجابي في مجتمعهم ومواصلة مسيرة التميّز التي بدأوها في مدارسنا».

وقام الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد إمارة رأس الخيمة، بتكريم الخريجين، كما قدمت «مدارس الإمارات الوطنية» هدية تذكارية تكريماً وتقديراً له على حضوره حفل تكريم الخريجين، إلى جانب التقاط صورة جماعية مع الخريجين بحضور أعضاء من مجلس إدارة المدارس.

وتعد هذه الدفعة، الخامسة منذ افتتاح مجمع رأس الخيمة في سبتمبر عام 2015، بينما يبلغ عدد طلبته حالياً 1730 طالباً وطالبة من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الـ 12، وعدد خريجيه 539 خريجاً وخريجة.