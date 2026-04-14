عودة الكادر الإداري والتعليمي حضورياً في مدارس الشارقة الخاصة غداً تمهيداً لعودة الطلبة

وجهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إدارات المدارس الخاصة في الإمارة بعودة الكادر الإداري والتعليمي إلى الدوام الحضوري اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، وذلك في إطار الاستعداد للعودة التدريجية إلى التعليم الحضوري، ورفع جاهزية المدارس للمرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى قرار مجلس التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع، ضمن خطة تستهدف تهيئة المؤسسات التعليمية ورفع مستوى استعدادها قبل العودة التدريجية للطلبة، بما يضمن سير العملية التعليمية بكفاءة واستقرار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة أن عودة الكادرين الإداري والتعليمي تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة على بروتوكولات الطوارئ والأزمات، التي تقدمها أكاديمية الشارقة للتعليم، بما يعزز قدرة المدارس على التعامل مع مختلف المستجدات، ويرفع جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية قبل استئناف الدراسة الحضورية للطلبة.

وأشارت إلى أن التدريب سيعقد يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، على أن يتم تزويد المدارس بالرابط الخاص به لاحقاً، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية، وضمان جاهزية البيئة المدرسية للتعامل مع أي حالات طارئة أو مستجدات قد تطرأ خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس القرار حرص الجهات التعليمية في الشارقة على ضمان عودة تدريجية وآمنة ومنظمة إلى مقاعد الدراسة، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر العاملة في المدارس الخاصة، وتزويدها بالمهارات والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الميدان التربوي وسلامة الطلبة والعاملين