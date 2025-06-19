حاكم الشارقة: جامعة الذيد تؤهل الطلبة من الناحية النظرية والعملية

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، بجهود مجلس أمناء الجامعة، نظير ما حققوه من إنجازات خلال الفترة السابقة، مشيراً سموه إلى أن كثيراً من المؤسسات تبدأ بمشروعات العلوم الزراعية ومشروعات الأمن الغذائي، ولكنها تصطدم بتحديات مثل عدم توفر المرافق التي تدعم الدراسات الأكاديمية، ويتلقى الطلبة الدراسة النظرية فقط، ويأخذون الجانب العملي من الخارج.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، صباح أمس، في مقر الجامعة، مضيفاً سموه أن جامعة الذيد توفر كل المقومات التي تؤهل الطلبة من الناحية النظرية والعملية، من خلال توفر الكليات والبرامج المتخصصة في هذا المجال، منها كلية الزراعة وكلية البيطرة، إضافة إلى المرافق التي تدعم العملية التعليمية مثل المختبرات والمزارع والحظائر.

وأكد صاحب السمو رئيس جامعة الذيد أن هذه الخطوات أسهمت إلى حد بعيد في إنتاج منتجات عضوية خالية من المواد الصناعية والكيماويات في الأسواق، مثل ألبان مليحة ومنتجات غِراس وقمح سبع سنابل، وغيرها من المنتجات، التي نفخر بأنها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في إمارة الشارقة.

وكشف سموه أن جمع البذور قد بدأ به سموه منذ العام 1973م، وكان يصنف سموه البذور التي يجمعها، ويوجد من ضمنها بذور لنباتات منقرضة في صحاري الدولة، كما أنشأ سموه بنك البذور للحفاظ على الأنواع النباتية وتنوعها الجيني للمستقبل، ويضم حوالي 5 ملايين بذرة، موضحاً سموه أن مثل هذه البذور موجودة في بريطانيا كاحتياطي لها.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة نقل بنك البذور، ليكون ضمن مرافق جامعة الذيد، وذلك بهدف تطوير البحث العلمي، والمختبرات العلمية، وتعزيز مهارات طلبة كلية الزراعة في الجامعة، من خلال التدريب العملي للطلبة في البنك.

واستهل اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد باعتماد إنشاء كليتين جديدتين، ضمن المنظومة الأكاديمية، هما: كلية الحوسبة والأنظمة الذكية، وكلية علوم البيئة، كما اعتمد المجلس طرح البرنامج المزدوج لبكالوريوس الزراعة المستدامة، بالتعاون مع الجامعة الملكية للزراعة في المملكة المتحدة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة الحديثة.

واعتمد المجلس نتائج التقارير الخاصة باللجان المالية والأكاديمية والتدقيق الداخلي والالتزام، ولجنة تنمية الموارد المالية، والتي تعكس أعمالها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التدريسية والبحثية والإدارية.

وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الإدارية والتعليمية في الجامعة، واطلع على عدد من التقارير الدورية المتعلقة بأداء الجامعة.

وعلى هامش اجتماع مجلس الأمناء زار صاحب السمو رئيس جامعة الذيد استراحتي الطلاب والطالبات في الجامعة، التقى فيها مجموعة من الطالبات.

وعرج صاحب السمو رئيس جامعة الذيد على معرض منتجات الشارقة، والمقام في مقر الجامعة.